Ученые в 2018 году прогнозируют вдвое больше крупных землетрясений
Ученые, которые работают в Университете Колорадо, пришли к выводам, что в 2018 году планету Земля ожидает вдвое больше крупных землетрясений, если сравнивать с ушедшим годом. Геологи убеждены, что причина кроется в замедленном вращении.
Землетрясения в 2018 году станут более частыми, так как сократилась «талия» Земли. По словам ученых, когда планета начинает медленнее вращаться, экватор сжимается, оказывая непосредственное влияние на края тектонических плит.
Геологи заметили, что Земля вращается с различной скоростью в последнее время и ближайшие 10 лет это фаза замедления. Это чревато волной землетрясений, которая может прокатиться по планете. В последующие три года количество подземных толчков может превысить 20 в год. Особенно риску подвержены страны, расположенные недалеко от экватора планеты.
Землетрясения в 2018 году станут более частыми, так как сократилась «талия» Земли. По словам ученых, когда планета начинает медленнее вращаться, экватор сжимается, оказывая непосредственное влияние на края тектонических плит.
Геологи заметили, что Земля вращается с различной скоростью в последнее время и ближайшие 10 лет это фаза замедления. Это чревато волной землетрясений, которая может прокатиться по планете. В последующие три года количество подземных толчков может превысить 20 в год. Особенно риску подвержены страны, расположенные недалеко от экватора планеты.
Автор: Ирина Доброва