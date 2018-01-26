В воде из Атлантического океана ученые 18 новых вирусов
Сотрудники технологического института Массачусетса под руководством Мартина Польца изучили пробы воды, которая была взята у североамериканского берега Атлантического океана. Ученые хотели найти широко распространенные вирусы, которые содержат 2-цепочную ДНК.
Отмечается, что к подобным вирусам относятся герпес и бактериофаг Т4. В своей работе ученые заразили культуры Vibrionaceae, благодаря чему удалось обнаружить двести разных вирусов, которые содержат ДНК. Восемнадцать из них отнесли к порядку нового типа, который решили назвать Autolykiviridae.
Имя этой новой группы связано с вором Автоликом, персонажем греческой мифологии, которого настолько же сложно поймать, как и данные вирусы. «Наиболее распространенными считаются содержащие 2-цепочечную ДНК вирусы, которые могут инфицировать бактерии. При этом вирусы Caudovirales с хвостом, доминирующие в культурах и базах данных, нерепрезентативны касательно их наличия в окружающей среде. Оказывается, в воде находится больше вирусов «без хвостов», – рассказали исследователи.
Отмечается, что к подобным вирусам относятся герпес и бактериофаг Т4. В своей работе ученые заразили культуры Vibrionaceae, благодаря чему удалось обнаружить двести разных вирусов, которые содержат ДНК. Восемнадцать из них отнесли к порядку нового типа, который решили назвать Autolykiviridae.
Имя этой новой группы связано с вором Автоликом, персонажем греческой мифологии, которого настолько же сложно поймать, как и данные вирусы. «Наиболее распространенными считаются содержащие 2-цепочечную ДНК вирусы, которые могут инфицировать бактерии. При этом вирусы Caudovirales с хвостом, доминирующие в культурах и базах данных, нерепрезентативны касательно их наличия в окружающей среде. Оказывается, в воде находится больше вирусов «без хвостов», – рассказали исследователи.
Автор: Дрокина Татьяна