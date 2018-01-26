Жителям Таджикистана посоветовали воздержаться от поездок в Россию во время ЧМ
Министерство труда Таджикистана посоветовало своим согражданам воздержаться от поездок в Россию на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает издание "Sputnik Таджикистан" со ссылкой на сообщение министерства.
Так, жители других стран во время чемпионата должны будут встать на миграционный учет в течение дня с момента приезда в Россию. То же касается граждан, которые прибыли в Россию на временное проживание, жительство или трудовую миграцию.
"Меры защиты граждан Российской Федерации на время Чемпионата мира 2018 будут в несколько раз усилены. Так, даже мельчайшие правонарушения могут стать мотивом для принятия соответствующих мер в отношении правонарушителей", - заявили в министерстве труда. Поэтому жителям Таджикистана настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения городов-организаторов ЧМ с 25 мая по 25 июля этого года.
Так, жители других стран во время чемпионата должны будут встать на миграционный учет в течение дня с момента приезда в Россию. То же касается граждан, которые прибыли в Россию на временное проживание, жительство или трудовую миграцию.
"Меры защиты граждан Российской Федерации на время Чемпионата мира 2018 будут в несколько раз усилены. Так, даже мельчайшие правонарушения могут стать мотивом для принятия соответствующих мер в отношении правонарушителей", - заявили в министерстве труда. Поэтому жителям Таджикистана настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения городов-организаторов ЧМ с 25 мая по 25 июля этого года.
Автор: Артемова Светлана