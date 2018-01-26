Ученые: Даже одна сигарета повышает риск развития болезней сердца
Даже одна выкуренная человеком сигарета в день может повысить риск развития болезней сердца. Также эта привычка чревата скоропостижной смертью. Материалы исследования обнародованы в журнале The BMJ.
Ученые пришли к выводу, что риск получить коронарную недостаточность увеличивает даже умеренное курение. Медики предупреждают, что безопасного числа выкуренных сигарет быть не может, поскольку всего одна из них способна вызвать сердечно-сосудистые заболевания.
Исследователи рекомендуют вовсе отказаться от данной пагубной привычки. Однако уменьшение количества сигарет снизит риск развития онкологии. Также специалисты подчеркивают, что у женщин он выше, чем у мужчин.
Научная работа проводилась на основе анализа, в ходе которого ученые изучили свыше 50 публикаций, которые связаны с воздействием курения на здоровье людей.
Ученые пришли к выводу, что риск получить коронарную недостаточность увеличивает даже умеренное курение. Медики предупреждают, что безопасного числа выкуренных сигарет быть не может, поскольку всего одна из них способна вызвать сердечно-сосудистые заболевания.
Исследователи рекомендуют вовсе отказаться от данной пагубной привычки. Однако уменьшение количества сигарет снизит риск развития онкологии. Также специалисты подчеркивают, что у женщин он выше, чем у мужчин.
Научная работа проводилась на основе анализа, в ходе которого ученые изучили свыше 50 публикаций, которые связаны с воздействием курения на здоровье людей.
Автор: Валерия Орлова