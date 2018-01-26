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Игра-тролль Trap Adventure 2 взбесила пользователей сложностью
В Сети активно обсуждается игра-тролль Trap Adventure 2, предназначенная для мобильных устройств, которая взбесила пользователей своей сложностью. Дело в том, что геймеры столкнулись с непреодолимыми препятствиями и невероятно усложненным геймплеем.

Игра-тролль Trap Adventure 2 взбесила пользователей сложностью


Сложилось впечатление, что разработчики мобильной игры намерено троллят пользователей. Геймеры отмечают, что нужно пройти настоящие пытки и испытания в Trap Adventure 2, чтобы преодолеть уровни. Один из них опубликовал в Сети видеоролик, на котором запечатлено, как он проходит сложную игру. Буквально за пару дней ролик просмотрели более 12 миллионов раз. Многие геймеры были насколько взбешены прохождением уровней Trap Adventure 2, что им хотелось уничтожить свой смартфон.

Пользователи ранее не проявляли интереса к сложной игре, хотя скачать ее на iPhone можно было еще в 2016 году. Но после того, как видеоролик геймера, в котором он мучается над прохождением каждого уровня, попал в Twitter, ситуация резко изменилась. Теперь Trap Adventure 2 в списке самых скачиваемых приложений на мобильных устройствах.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 20:32
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