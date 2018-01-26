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Ясновидящая Марианна Абравитова предсказала судьбу насильнику Дианы Шурыгиной
Ясновидящая Марианна Абравитова на картах предсказала судьбу Сергею Семенову, который стал знаменитым после изнасилования Дианы Шурыгиной. Она предсказала мужчине обычную жизнь со средним достатком.

Ясновидящая Марианна Абравитова предсказала судьбу насильнику Дианы Шурыгиной


Абравитова сказала, что Семенов имеет временную известность только благодаря скандалу с изнасилованием Шурыгиной. Ее она считает лишенной каких-либо талантов, но сделавшей всех участников истории знаменитыми, но такая ситуация не продлится долго.

В будущем всех участников истории забудут, а Семенов будет женат два раза и у него появятся дети. Он станет жить среднестатистической жизнью, имея нормальный заработок, в долги влазить не будет, но и жалеть денег ради удовольствий не станет.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 15:56
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