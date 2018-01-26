Студенты из Китая провели 200 дней на виртуальной «лунной лаборатории»
Студенты из Китая на протяжении 200 дней находились в так называемой «лунной лаборатории» в Пекине. КНР продолжает готовиться к колонизации Спутника.
В каюте площадью 160 квадратных метров «Юзгон-1» находились четверо студентов из Университета Бейхан. Они проверяли пределы способностей людей пребывать в автономном пространстве. Волонтеры согласились жить в запечатанной лаборатории, имитируя продолжительную научную миссию. За 200 дней трижды в каюте отключалась электроэнергия. По словам ученых, эксперимент оспаривал систему и психологический статус добровольцев, но они выдержали соответствующее испытание.
В экспериментальных условиях волонтеры выращивали овощи с помощью пищевых продуктов и отходов. В течение первых 60 дней на первоначальное пребывание заступили двое мужчин и две женщины. После этого их сменила другая группа участников эксперимента, которая пробыла в каюте 200 дней.
Как считают эксперты, в ближайшее десятилетие Китай вряд ли отправит своих первых космонавтов на Луну. Прежде всего, данный проект направлен на то, чтобы помочь стране подготовить специалистов для более длительного пребывания в космическом пространстве.
В каюте площадью 160 квадратных метров «Юзгон-1» находились четверо студентов из Университета Бейхан. Они проверяли пределы способностей людей пребывать в автономном пространстве. Волонтеры согласились жить в запечатанной лаборатории, имитируя продолжительную научную миссию. За 200 дней трижды в каюте отключалась электроэнергия. По словам ученых, эксперимент оспаривал систему и психологический статус добровольцев, но они выдержали соответствующее испытание.
В экспериментальных условиях волонтеры выращивали овощи с помощью пищевых продуктов и отходов. В течение первых 60 дней на первоначальное пребывание заступили двое мужчин и две женщины. После этого их сменила другая группа участников эксперимента, которая пробыла в каюте 200 дней.
Как считают эксперты, в ближайшее десятилетие Китай вряд ли отправит своих первых космонавтов на Луну. Прежде всего, данный проект направлен на то, чтобы помочь стране подготовить специалистов для более длительного пребывания в космическом пространстве.
Автор: Валерия Орлова