Представители Chevrolet рассказали о модернизированной версии компактвэна Spin стоимостью в 1 миллион рублей
Сегодня, 26 января, представители автоконцерна Chevrolet рассказали о том, что недавно началось производство и продажа обновленной модели Spin. Так, в летом-осенью текущего года корпорация собирается презентовать обновленный компактвэн в Испании, о чем сообщило издание AutosSegredos.
Специалисты акцентируют внимание на том, что внешние модификации автомобиля будут аналогичны чертам топового седана Cobalt. Эксперты AutosSegredos заявляют, что автомобиль будет обладать такой же радиаторной решетки и передними фарами.
На данный момент Chevrolet Spin в Бразилии получил двигатель на 1,8 литра и 106 лошадиных сил. Работать автомобиль будет с 6-ступенчатой МКПП. Предварительная стоимость компактвэна составляет 1,1 миллионов рублей. Автомобиль поступит в продажу на территорию России уже этой весной.
Специалисты акцентируют внимание на том, что внешние модификации автомобиля будут аналогичны чертам топового седана Cobalt. Эксперты AutosSegredos заявляют, что автомобиль будет обладать такой же радиаторной решетки и передними фарами.
На данный момент Chevrolet Spin в Бразилии получил двигатель на 1,8 литра и 106 лошадиных сил. Работать автомобиль будет с 6-ступенчатой МКПП. Предварительная стоимость компактвэна составляет 1,1 миллионов рублей. Автомобиль поступит в продажу на территорию России уже этой весной.
Автор: Артемова Светлана