Анфиса Чехова решила позагорать при температуре +8
Известная телеведущая и актриса Анфиса Чехова решила разбавить ленту фотографий снимком в купальнике. В подписи к публикации она пошутила, что загорает при температуре 8 градусов тепла. Соответствующий снимок появился в профиле знаменитости в Instagram.
«+8 Загар нормальный», - подписала публикацию Чехова. На фото телеведущая запечатлена у большого бассейна в совместном купальнике черного цвета. На снимке Чехова не смотрит в кадр, на ней надеты солнцезащитные очки.
Фанаты оценили стройные ноги знаменитости и зону ее декольте. За непродолжительное время пост Чеховой собрал огромное количество отметок «мне нравится» и комментариев. Фолловеры написали ей много лестных слов, но посоветовали все же не сидеть долго раздетой на холоде.
Отмечается, что сейчас Чехова вместе со своим сыном Соломоном находится в Сочи. Именно фотографии с этого города в последнее время появляются в ее профиле. Там проходит съёмки шоу «Взвешенные и счастливые люди».
«+8 Загар нормальный», - подписала публикацию Чехова. На фото телеведущая запечатлена у большого бассейна в совместном купальнике черного цвета. На снимке Чехова не смотрит в кадр, на ней надеты солнцезащитные очки.
Фанаты оценили стройные ноги знаменитости и зону ее декольте. За непродолжительное время пост Чеховой собрал огромное количество отметок «мне нравится» и комментариев. Фолловеры написали ей много лестных слов, но посоветовали все же не сидеть долго раздетой на холоде.
Отмечается, что сейчас Чехова вместе со своим сыном Соломоном находится в Сочи. Именно фотографии с этого города в последнее время появляются в ее профиле. Там проходит съёмки шоу «Взвешенные и счастливые люди».
Автор: Валерия Орлова