Ученые доказали, что египетские пирамиды строили люди
Американские ученые доказали, что египетские пирамиды строили люди. Они обнаружили ошибки, которые были допущены при возведении пирамиды Гиза. В далекие годы египтянам не хватило инженерного навыка, чтобы сделать стороны сооружения равными по длине.
Несмотря на имеющиеся доказательства того, что пирамиды в Египте строили древние египтяне, существует множество других теорий, согласно которым они возводились инопланетянами или другими развитыми цивилизациями. Так, якобы идеальная на первый взгляд геометрия фигур могла быть достигнута только пришельцами.
Американцы решили реконструировать внешний вид пирамиды Гизы, каким он был 4,5 тысячи лет назад, и обнаружили некоторые дефекты. В частности, пирамиды после строительства облицовывали известняком. Этот материал использовался в 1168 году после сожжения Каира.
Ученые уверены, что египтяне в древности на самом деле были отличными строителями, но все люди не застрахованы от ошибок. Именно поэтому они не смогли сделать все стороны равными.
Несмотря на имеющиеся доказательства того, что пирамиды в Египте строили древние египтяне, существует множество других теорий, согласно которым они возводились инопланетянами или другими развитыми цивилизациями. Так, якобы идеальная на первый взгляд геометрия фигур могла быть достигнута только пришельцами.
Американцы решили реконструировать внешний вид пирамиды Гизы, каким он был 4,5 тысячи лет назад, и обнаружили некоторые дефекты. В частности, пирамиды после строительства облицовывали известняком. Этот материал использовался в 1168 году после сожжения Каира.
Ученые уверены, что египтяне в древности на самом деле были отличными строителями, но все люди не застрахованы от ошибок. Именно поэтому они не смогли сделать все стороны равными.
Автор: Вера Антонова