McLaren посвятила особый суперкар гоночным машинам 90-х
Инженеры компании McLaren собрали 10 спорткаров 570S. Линейка моделей, стилизованных под популярный McLaren 570S GT4, получила название MSO X.
Автомобили обзавелись аэродинамическим обвесом, который практически полностью копирует детали машины, взятой за основу. Также спорткары MSO X получили модернизированную выхлопную систему, резину марки Pirelli P Zero Corsa. В интерьере новинок присутствует много неокрашенного углепластика, измененная для снижения веса центральная консоль.
Спорткары оснастили многочисленными ремнями безопасности, специальными сиденьями, разработчики также оставили место для гоночного шлема. Специалисты встроили в транспортные средства систему McLaren Track Telemetry, обладающую несколькими видеокамерами. Все автомобили получили сертификацию, как машины для езды по дорогам общего пользования.
Автомобили обзавелись аэродинамическим обвесом, который практически полностью копирует детали машины, взятой за основу. Также спорткары MSO X получили модернизированную выхлопную систему, резину марки Pirelli P Zero Corsa. В интерьере новинок присутствует много неокрашенного углепластика, измененная для снижения веса центральная консоль.
Спорткары оснастили многочисленными ремнями безопасности, специальными сиденьями, разработчики также оставили место для гоночного шлема. Специалисты встроили в транспортные средства систему McLaren Track Telemetry, обладающую несколькими видеокамерами. Все автомобили получили сертификацию, как машины для езды по дорогам общего пользования.
Автор: Валерия Орлова