На продажу выставили бронеавтобус Маргарет Тэтчер
В Интернете продают бронированный автобус, на котором ездила премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время своего визита в Северную Ирландию. Покупатель хочет выручить за авто 25 000 фунтов стерлингов, хотя сначала автобус стоил 5 миллионов.
Транспортное средство способно перевезти 36 пассажиров. Оно оборудовано пуленепробиваемой и звуконепроницаемой капсулой. Масса авто составляет 17,5 тонн, под капотом установлен дизельный 12-литровый мотор. Автобус способен разгоняться до 130 километров в час.
Автобус был построен сразу после покушения на Тэтчер в 1984 году, которое организовали ирландские боевики республиканской армии. Позднее его использовали для транспортировки солдат из аэропорта Лондондерри в Белфаст. Тем временем один житель Германии выставил на продажу уникальный Rolls Royce, ранее принадлежавший Николаю II.
Транспортное средство способно перевезти 36 пассажиров. Оно оборудовано пуленепробиваемой и звуконепроницаемой капсулой. Масса авто составляет 17,5 тонн, под капотом установлен дизельный 12-литровый мотор. Автобус способен разгоняться до 130 километров в час.
Автобус был построен сразу после покушения на Тэтчер в 1984 году, которое организовали ирландские боевики республиканской армии. Позднее его использовали для транспортировки солдат из аэропорта Лондондерри в Белфаст. Тем временем один житель Германии выставил на продажу уникальный Rolls Royce, ранее принадлежавший Николаю II.
Автор: Вера Антонова