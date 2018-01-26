Главный экзорцист Ирландии считает, что в последнее время демонов стало больше
Авторитетный экзорцист из Ирландии Пэт Коллинз считает, что в последнее время фиксируется очень сильная активность демонов. По словам специалиста, спрос на услуги его коллег также растет.
Экзорцист стал автором письма, адресованного руководству Католической церкви, в котором призвал епископов обучать большее количество специалистов в этой области. Как утверждает ирландец, в настоящее время все страждущие просто нуждаются в них.
Высказывания Пэта Коллинза поддержали его коллеги из Международной ассоциации экзорцистов. К слову, в данной организации состоят свыше 400 католических священников. Они также заявили о мощном всплеске активности демонов. Священник из Ирландии напомнил, что нужно уметь различать психические заболевания и одержимость, поэтому в первом случае необходимо обращаться к медикам.
Экзорцист стал автором письма, адресованного руководству Католической церкви, в котором призвал епископов обучать большее количество специалистов в этой области. Как утверждает ирландец, в настоящее время все страждущие просто нуждаются в них.
Высказывания Пэта Коллинза поддержали его коллеги из Международной ассоциации экзорцистов. К слову, в данной организации состоят свыше 400 католических священников. Они также заявили о мощном всплеске активности демонов. Священник из Ирландии напомнил, что нужно уметь различать психические заболевания и одержимость, поэтому в первом случае необходимо обращаться к медикам.
Автор: Валерия Орлова