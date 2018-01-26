Актер Иван Реон снимется в фильме про метал-группу Motley Crue
Актер Иван Реон, который больше известен по сериалу «Игра престолов», будет сниматься в фильме «Грязь» про метал-группу Motley Crue. Сюжет будет взят из книги The Dirt, описывающей творческий путь группы.
Иван Реон сыграет в фильме роль гитариста Мика Марса, также в фильме сыграют Дуглас Бут, Дэниел Уэббер, Колсон Бэйкер. Режиссером будет Джефф Треймейн.
Картина покажет становление группы Motley Crue, пик популярности которой пришелся на 80-е годы. В фильме будут все сопутствующие явления таких групп: много запрещенного дурмана, алкоголя, секса и экстравагантных выходок.
Выход ленты обещают до конца 2018 года.
Иван Реон сыграет в фильме роль гитариста Мика Марса, также в фильме сыграют Дуглас Бут, Дэниел Уэббер, Колсон Бэйкер. Режиссером будет Джефф Треймейн.
Картина покажет становление группы Motley Crue, пик популярности которой пришелся на 80-е годы. В фильме будут все сопутствующие явления таких групп: много запрещенного дурмана, алкоголя, секса и экстравагантных выходок.
Выход ленты обещают до конца 2018 года.
Автор: Северов Андрей