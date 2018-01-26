В Кургане после ДТП с двумя грузовиками потекли пивные реки
В результате ДТП с двумя грузовиками в Кургане по улицам разлились реки пива. Соответствующие фотографии в соцсетях опубликовали очевидцы.
В ГИБДД отметили, что сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в половине третьего дня. На пересечении Кирова с Карла Маркса столкнулись два грузовика. Из одной машины высыпались на дорогу бутылки пива и воды. Всего пострадали три человека. Один из водителей, пишут очевидцы в соцсетях, попал в реанимацию. Причины ДТП выясняются.
Стоит сказать, что на Урале за последние дни случилось уже три аварии с грузовиками.
В ГИБДД отметили, что сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в половине третьего дня. На пересечении Кирова с Карла Маркса столкнулись два грузовика. Из одной машины высыпались на дорогу бутылки пива и воды. Всего пострадали три человека. Один из водителей, пишут очевидцы в соцсетях, попал в реанимацию. Причины ДТП выясняются.
Стоит сказать, что на Урале за последние дни случилось уже три аварии с грузовиками.
Автор: Вера Антонова