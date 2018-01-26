Сейм Польши ввел уголовную ответственность за отрицание преступлений бандеровцев
В Сейме Польши приняли решение о возбуждении уголовных дел против тех, кто будет отрицать преступления *бандеровцев. Авторами законопроекта выступили представители движения «Kukiz'15».
Сейм ознакомился с документом в пятницу, 26 января. За него проголосовали 279 из 414 депутатов. Все они являлись представителями «PiS», «Kukiz'15» и «PSL». За введение уголовной ответственности выступили и некоторые члены оппозиции.
Закон непосредственно касается определения преступлений представителей организации, возглавляемой Степаном Бандерой, которые сотрудничали с Третьим рейхом. Против лиц, отрицающих данные инциденты, будет введена уголовная ответственность. Так, власти Польши предусмотрели штраф и лишение свободы на срок до трёх лет.
Организация ОУН УПА запрещена судом России как террористическая.
Сейм ознакомился с документом в пятницу, 26 января. За него проголосовали 279 из 414 депутатов. Все они являлись представителями «PiS», «Kukiz'15» и «PSL». За введение уголовной ответственности выступили и некоторые члены оппозиции.
Закон непосредственно касается определения преступлений представителей организации, возглавляемой Степаном Бандерой, которые сотрудничали с Третьим рейхом. Против лиц, отрицающих данные инциденты, будет введена уголовная ответственность. Так, власти Польши предусмотрели штраф и лишение свободы на срок до трёх лет.
Организация ОУН УПА запрещена судом России как террористическая.
Автор: Валерия Орлова