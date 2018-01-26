В интернете появился трейлер фильма "Mamma MIA! 2"
Прошло уже десять лет с того момента, как мир впервые увидел на больших экранах кинокартину "Mamma Mia". Теперь же кинокомпания Universal собирается выпустить сиквел мюзикла, что подтверждает соответствующий трейлер, который в интернете выложен на видеохостинге Youtube.
Так, в съемках новой части кинокартины "Mamma MIA! 2" приняли участие актеры, которые блистали в первой части: Пирс Броснан, Мерил Стрип, Стеллан Скарскорд и Колин Ферт. В трейлере можно увидеть, что в фильме показывают не только старых, но и новых звезд. В качестве новичков сыграли актеры Лили Джеймс, Джереми Ирвин и другие. Также в фильме снялась популярная певица Шер, которая исполнила роль бабушки в нескольких эпизодах.
Мировая премьера картины состоится 19 июля, в России фильм дебютирует 16 августа.
Так, в съемках новой части кинокартины "Mamma MIA! 2" приняли участие актеры, которые блистали в первой части: Пирс Броснан, Мерил Стрип, Стеллан Скарскорд и Колин Ферт. В трейлере можно увидеть, что в фильме показывают не только старых, но и новых звезд. В качестве новичков сыграли актеры Лили Джеймс, Джереми Ирвин и другие. Также в фильме снялась популярная певица Шер, которая исполнила роль бабушки в нескольких эпизодах.
Мировая премьера картины состоится 19 июля, в России фильм дебютирует 16 августа.
Автор: Артемова Светлана