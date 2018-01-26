Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Ким Кардашьян впечатлила фанатов полуголым фото из ванной
Известная светская львица Ким Кардашьян опубликовала голое селфи, сделанное в зеркале ванной комнаты в одних трусах. Соответствующая пикантная публикация была обнародована в профиле 37-летней Жены Канье Уэста в Instagram.

Ким Кардашьян впечатлила фанатов полуголым фото из ванной


На фотографии на Кардашьян надеты только трусы, усыпанные стразами. Свою грудь участница американского реалити-шоу прикрывает руками.

После появления соответствующей публикации фолловеры обвинили многодетную мать в использовании фотошопа, поскольку недавно в Сети была обнародована фотография с пляжа, на ней у Кардашьян не такое стройное тело, как на последнем снимке. В частности, бедра и ягодицы жены Канье Уэста гораздо больше по объёму.

Несмотря на критику некоторых пользователей, эффектный снимок Кардашьян за короткое время собрал огромное количество лайков.

Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что бренд Calvin Klein снял всех сестёр Кардашьян в эротической фотосессии.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:20
Читайте также
Fallout 4 станет бесплатной на эти выходные
Жителям Таджикистана посоветовали воздержаться от
Коммунисты внесли в Думу законопроект о создании
Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимков
В Испании посла Венесуэлы объявили персоной нон
Джордж Сорос считает криптовалюты "пузырем"
Главный экзорцист Ирландии считает, что в
Сейм Польши ввел уголовную ответственность за
ЦИК РФ вынес предупреждение КПРФ за нарушение
Сварщики с Урала сняли клип в поддержку
Минобороны отстранило курсантов академии МЧС от
В Великобритании сбежавшая от хозяев черепаха
Добавление комментария
Последние новости
26.01, 23:01 В Париже эвакуировали посетителей зоопарка из-за 50
26.01, 22:40 В Индии врачи обнаружили в лёгких годовалой девочки
26.01, 22:20 Дополненная реальность ProjectDR поможет врачам
26.01, 22:00 Ученые в 2018 году прогнозируют вдвое больше крупных
26.01, 21:40 McLaren посвятила особый суперкар гоночным машинам 90-х
26.01, 21:27 На продажу выставили бронеавтобус Маргарет Тэтчер
26.01, 21:10 Fallout 4 станет бесплатной на эти выходные
26.01, 20:57 Илон Маск создал концепт огнемета
26.01, 20:50 Жителям Таджикистана посоветовали воздержаться от
26.01, 20:41 В воде из Атлантического океана ученые 18 новых вирусов
26.01, 20:32 Игра-тролль Trap Adventure 2 взбесила пользователей
26.01, 20:21 Борис Джонсон заявил, что гордится родственной связью с
26.01, 20:12 Первый сериал для Apple снимет режиссер фильма
26.01, 20:04 Елена Ваенга намеревается сбросить 20 кг и родить дочку
26.01, 19:55 Актер Иван Реон снимется в фильме про метал-группу
26.01, 19:48 Коммунисты внесли в Думу законопроект о создании в РФ
26.01, 19:39 Представители Chevrolet рассказали о модернизированной
26.01, 19:29 Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимков
26.01, 19:19 Instagram: Мадонна неудачно прикрыла голую грудь модной
26.01, 19:05 Учёные: Загрязнение окружающей среды приводит к