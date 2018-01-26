Ким Кардашьян впечатлила фанатов полуголым фото из ванной
Известная светская львица Ким Кардашьян опубликовала голое селфи, сделанное в зеркале ванной комнаты в одних трусах. Соответствующая пикантная публикация была обнародована в профиле 37-летней Жены Канье Уэста в Instagram.
На фотографии на Кардашьян надеты только трусы, усыпанные стразами. Свою грудь участница американского реалити-шоу прикрывает руками.
После появления соответствующей публикации фолловеры обвинили многодетную мать в использовании фотошопа, поскольку недавно в Сети была обнародована фотография с пляжа, на ней у Кардашьян не такое стройное тело, как на последнем снимке. В частности, бедра и ягодицы жены Канье Уэста гораздо больше по объёму.
Несмотря на критику некоторых пользователей, эффектный снимок Кардашьян за короткое время собрал огромное количество лайков.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что бренд Calvin Klein снял всех сестёр Кардашьян в эротической фотосессии.
На фотографии на Кардашьян надеты только трусы, усыпанные стразами. Свою грудь участница американского реалити-шоу прикрывает руками.
После появления соответствующей публикации фолловеры обвинили многодетную мать в использовании фотошопа, поскольку недавно в Сети была обнародована фотография с пляжа, на ней у Кардашьян не такое стройное тело, как на последнем снимке. В частности, бедра и ягодицы жены Канье Уэста гораздо больше по объёму.
Несмотря на критику некоторых пользователей, эффектный снимок Кардашьян за короткое время собрал огромное количество лайков.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что бренд Calvin Klein снял всех сестёр Кардашьян в эротической фотосессии.
Автор: Валерия Орлова