Дана Борисова плакала на плече Андрея Малахова
Дана Борисова плакала на плече своего друга Андрея Малахова. Это случилось на очередном мероприятии, которое было посвящено организации международного лагеря для людей с наркотической зависимостью.
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Официальный представитель лагеря рассказал, что двое телеведущих встретились на мероприятии. При этом Андрей Малахов уже не первый год сотрудничает с организацией, помогая людям с проблемами. Тогда он встретился со своей подругой Даной Борисовой, которой также помогал поехать в Таиланд на лечение. Звезда не стала сдерживать слез и проплакала на плече верного товарища.
Борисова сообщила, что по возвращении с реабилитационной клиники от нее почти все отвернулись, но не Андрей Малахов, за что она ему безмерно благодарна.
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Официальный представитель лагеря рассказал, что двое телеведущих встретились на мероприятии. При этом Андрей Малахов уже не первый год сотрудничает с организацией, помогая людям с проблемами. Тогда он встретился со своей подругой Даной Борисовой, которой также помогал поехать в Таиланд на лечение. Звезда не стала сдерживать слез и проплакала на плече верного товарища.
Борисова сообщила, что по возвращении с реабилитационной клиники от нее почти все отвернулись, но не Андрей Малахов, за что она ему безмерно благодарна.
Автор: Вера Антонова