Коммунисты внесли в Думу законопроект о создании в РФ крипторубля
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает создание в РФ национальной системы майнинга с применением и легализацией крипторубля. Автором документа являются депутат от коммунистической партии Ризван Курбанов.
Закон состоит из девяти статей, в которых парламентарии дают определения понятиям крипторубль, майнинг, майнер, распределенный реестр цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов. Уточняется, что первый представляет собой средство платежа, которое свободно обращается.
В пояснительной записке уточняется, что на сегодняшний день цифровые активы не контролируются государством, также они могут использоваться для спонсирования терроризма. Как считает Ризван Курбанов, крипторубль должен использоваться в полноценной хозяйственной деятельности между субъектами.
Закон состоит из девяти статей, в которых парламентарии дают определения понятиям крипторубль, майнинг, майнер, распределенный реестр цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов. Уточняется, что первый представляет собой средство платежа, которое свободно обращается.
В пояснительной записке уточняется, что на сегодняшний день цифровые активы не контролируются государством, также они могут использоваться для спонсирования терроризма. Как считает Ризван Курбанов, крипторубль должен использоваться в полноценной хозяйственной деятельности между субъектами.
Автор: Валерия Орлова