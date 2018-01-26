Елена Ваенга намеревается сбросить 20 кг и родить дочку
Популярная российская певица Елена Ваенга поделилась с подписчиками своими целями на ближайшее время. Она заявила, что намеревается потерять 20 килограмм и родить дочку. Также артистка российской эстрады поделилась с подписчиками переживаниями насчет того, что у нее не было выходных на протяжении последних полутора лет.
Певица Елена Ваенга с самого начала дня начала делиться с подписчиками своими проблемами. Будучи совершенно здоровым человеком, артистка все равно чувствует себя плохо, как будто она болела последний месяц. Некоторые подписчики предположили, что ей могло стать хуже из-за того, что она работает практически без какого-либо отдыха, ведь она, по её же словам, работает без выходных почти полтора года.
Но артистка не хотела расстраивать себя и своих поклонников и заявила, что все не так уж и плохо - у неё есть руки и ноги, она может добиться всего, чего только захочет. Она подчеркнула, что для полного счастья ей не хватает только потерять 20 лишних килограммов и родить наконец дочку.
Певица Елена Ваенга с самого начала дня начала делиться с подписчиками своими проблемами. Будучи совершенно здоровым человеком, артистка все равно чувствует себя плохо, как будто она болела последний месяц. Некоторые подписчики предположили, что ей могло стать хуже из-за того, что она работает практически без какого-либо отдыха, ведь она, по её же словам, работает без выходных почти полтора года.
Но артистка не хотела расстраивать себя и своих поклонников и заявила, что все не так уж и плохо - у неё есть руки и ноги, она может добиться всего, чего только захочет. Она подчеркнула, что для полного счастья ей не хватает только потерять 20 лишних килограммов и родить наконец дочку.
Автор: Артемова Светлана