Джордж Сорос считает криптовалюты "пузырем"
Джордж Сорос, миллиардер и финансист, назвал криптовалюту «мыльным пузырем». Свое мнение он выразил в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.
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Сорос считает, что пока в мире будут преобладать «диктаторские режимы», то правительства таких стран будут вкладываться в биткоины, чтобы оборудовать себе уютное «гнездышко» за границей. Вместе с тем американский миллиардер придерживается мнения, что блокчейн-технологии – очень полезная вещь. Они, заявил Сорос, используются в его фонде «Открытое общество», который специализируется на помощи мигрантам и их семьям.
Тем временем Андрей Костин, глава ВТБ, считает, что биткоин – «фейковая валюта», у которой нет будущего.
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Сорос считает, что пока в мире будут преобладать «диктаторские режимы», то правительства таких стран будут вкладываться в биткоины, чтобы оборудовать себе уютное «гнездышко» за границей. Вместе с тем американский миллиардер придерживается мнения, что блокчейн-технологии – очень полезная вещь. Они, заявил Сорос, используются в его фонде «Открытое общество», который специализируется на помощи мигрантам и их семьям.
Тем временем Андрей Костин, глава ВТБ, считает, что биткоин – «фейковая валюта», у которой нет будущего.
Автор: Вера Антонова