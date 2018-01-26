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Рэпер Тимати привыкает встать в 5 утра
Известный рэпер и бизнесмен Тимати рассказал подписчикам, что привыкает вставать в пять часов утра. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Рэпер Тимати привыкает встать в 5 утра


«Привыкаю вставать 5 утра», - подписал свою публикацию Тимати. Свой пост певец сопроводил фотографией, сделанной на фоне море. На снимке рэпер сидит на стуле на побережье, а в руках держит черно-белый зонт. Судя по всему, фотография была сделана ранним утром, поскольку вокруг нет людей.

Подписчикам понравился необычный снимок Тимати, на котором он выглядит задумчиво. Также они предположили, что артист снова привыкает вставать рано, поскольку его отпуск заканчивается и скоро он вернется к тяжелым московским будням.

Отметим, что в прошлом году основатель Blackstar публично пообещал меньше гастролировать и уделять больше времени своей единственной дочери Алисе. К слову, с ней и мамой Симоной он находился на отдыхе. Ранее общественность наблюдала, как малышка самостоятельно пытались встать на доску для серфинга.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:12
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