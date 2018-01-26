«Дом-2»: Беременную Ольгу Рапунцель беспокоит конфликт со свекровью
Участница скандального проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель, которая скоро станет мамой, рассказала подписчикам, что ее очень беспокоит конфликт со свекровью. Длинный пост о разладе в семье девушка обнародовала в Instagtam.
Сейчас Рапунцель счастлива, поскольку носит под сердцем ребенка. Ей хочется, чтобы супруг поддерживал и оберегал ее, а не обижался и доводил до слез, ведь они – две половинки одного целого. В случае, если Дмитрий Дмитренко не исправится, звезде «Дома-2» придется одной воспитывать ребенка.
Рапунцель отмечает, что сейчас наступило прекрасное время, чтобы радоваться жизни, однако ее уже несколько лет беспокоит одна ситуация, касающаяся отношений со свекровью. Отметим, что она уважает мать возлюбленного, но не собирается страдать. Семья Рапунцель тоже желает побыстрее уладить конфликт и сблизиться с родственниками Дмитренко, но пока сделать это не удается.
Участница телестройки сообщила, что скоро ее супруг отправится во Владивосток к маме, чтобы в очередной раз попытаться уладить конфликт. Рапунцель спросила у подписчиков, удастся для Дмитренко помирить ее со свекровью.
Сейчас Рапунцель счастлива, поскольку носит под сердцем ребенка. Ей хочется, чтобы супруг поддерживал и оберегал ее, а не обижался и доводил до слез, ведь они – две половинки одного целого. В случае, если Дмитрий Дмитренко не исправится, звезде «Дома-2» придется одной воспитывать ребенка.
Рапунцель отмечает, что сейчас наступило прекрасное время, чтобы радоваться жизни, однако ее уже несколько лет беспокоит одна ситуация, касающаяся отношений со свекровью. Отметим, что она уважает мать возлюбленного, но не собирается страдать. Семья Рапунцель тоже желает побыстрее уладить конфликт и сблизиться с родственниками Дмитренко, но пока сделать это не удается.
Участница телестройки сообщила, что скоро ее супруг отправится во Владивосток к маме, чтобы в очередной раз попытаться уладить конфликт. Рапунцель спросила у подписчиков, удастся для Дмитренко помирить ее со свекровью.
Автор: Валерия Орлова