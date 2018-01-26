В Испании посла Венесуэлы объявили персоной нон грата
В Испании посла Венесуэлы Марио Исеа объявили персоной нон грата. Это был ответ страны на аналогичный шаг, сделанный Каракасом. Об этом пишет издание El Mundo.
Информацию об этом подтвердили в парламенте Венесуэлы. Теперь Марио Есея вышлют из страны. Иньиго Мендес де Виго, возглавляющий министерство спорта, культуры и образования, сообщил, что Испания хочет сохранять с Венесуэлой позитивные и дружеские отношения, но этот процесс сильно усложняют действия Николаса Мадура, венесуэльского лидера.
Информацию об этом подтвердили в парламенте Венесуэлы. Теперь Марио Есея вышлют из страны. Иньиго Мендес де Виго, возглавляющий министерство спорта, культуры и образования, сообщил, что Испания хочет сохранять с Венесуэлой позитивные и дружеские отношения, но этот процесс сильно усложняют действия Николаса Мадура, венесуэльского лидера.
Автор: Вера Антонова