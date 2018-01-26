Активистка Femen Александра Немчинова в Киеве по ошибке разделась у другого посольства
Активистка радикального движения Femen перепутала посольства Чехии и Словакии, из-за чего по ошибке провела "обнаженную" акцию против президента Чехии Милоша Земана. Инцидент произошел у здания, которое не имело никакого отношения к Праге и правительству в целом.
Активистка Александра Немчинова, которая выступала против переизбрания Земана на повторный срок, разделась у посольства Словакии и взяла в руки трость, после чего показала всем нанесенную на свое тело фразу "Земан - хромой монстр".
Представители радикального движения Femen уверены в том, что "ужасающий внешний вид хромого чудовища должен отпугнуть адекватных граждан Чехии от кандидата Земана".
"Переизбрание Земана - это победа Путина, а победа Путина - это гибель Чехии, как свободного государства", - заявили представительницы движения.
Также девушки признались, что пришли к посольству Словакии по случайности. В самом начале они планировали провести акцию прямо у посольства Чехии.
Активистка Александра Немчинова, которая выступала против переизбрания Земана на повторный срок, разделась у посольства Словакии и взяла в руки трость, после чего показала всем нанесенную на свое тело фразу "Земан - хромой монстр".
Представители радикального движения Femen уверены в том, что "ужасающий внешний вид хромого чудовища должен отпугнуть адекватных граждан Чехии от кандидата Земана".
"Переизбрание Земана - это победа Путина, а победа Путина - это гибель Чехии, как свободного государства", - заявили представительницы движения.
Также девушки признались, что пришли к посольству Словакии по случайности. В самом начале они планировали провести акцию прямо у посольства Чехии.
Автор: Артемова Светлана