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The Guardian вспомнила 20 случаев, когда "Оскар" незаслуженно вручали другим
Британская газета The Guardian опубликовала 20 случаев, когда «Оскар» должны были получить другие люди или фильмы. В список реально заслуживающих награду вошли актеры и режиссеры.


The Guardian вспомнила 20 случаев, когда "Оскар" незаслуженно вручали другим


Первое место досталось Альфреду Хичкоку. «Оскар» пять раз незаслуженно уходил из рук талантливого режиссера. Награду Хичкок все же получил, но не за конкретный фильм, а просто за заслуги в отрасли кино, режиссер был расстроен и ничего не сказав, кроме «большое спасибо», ушел в зал.

На втором месте Стэнли Кубрик. Четыре раза он мог получить заветную награду, как лучший режиссер. Из-за боязни полетов он не мог присутствовать при вручении, так как жил в Великобритании.

На третьем месте режиссер Орсон Уэллс. Все критики называли его фильм «Гражданин Кейн» «величайшей картиной», но «Оскар» прошел мимо нее.

Остальные места получили Чарли Чаплин, Мирна Лой, фильм «Таксист», Джуди Гарленд, фильм «Великая иллюзия», Роберт Митчем, фильм «Нефть» и «Инопланетянин».

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 00:01
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