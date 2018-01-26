Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
На борту самолета, выполняющего рейс из Москвы в Нью-Йорк в отсеке бизнес-класса пассажир ударил стюардессу по лицу. Сейчас в отношении дебошира инициировано уголовно-процессуальное делопроизводство.
В ходе проведения правоохранителями предварительной проверки удалось установить, что пассажир бизнес-класса грубо нарушал правильно поведения на борту воздушного судна, в частности, использовал ненормативную лексику, абсолютно не реагировал на замечания, сделанные бортпроводницей. Также сообщается, что предпринимать создавал угрозу безопасности жизни окружающих.
В аэропорту Шереметьево пострадавшая стюардесса обратилась в полицию, которая задержала дебошира после возвращения из США. Расследование уголовного дела продолжается.
В ходе проведения правоохранителями предварительной проверки удалось установить, что пассажир бизнес-класса грубо нарушал правильно поведения на борту воздушного судна, в частности, использовал ненормативную лексику, абсолютно не реагировал на замечания, сделанные бортпроводницей. Также сообщается, что предпринимать создавал угрозу безопасности жизни окружающих.
В аэропорту Шереметьево пострадавшая стюардесса обратилась в полицию, которая задержала дебошира после возвращения из США. Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Валерия Орлова