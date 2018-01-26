Nissan внедрил автопилот ProPilot Park в тапочки и подушки
Японский автопроизводитель Nissan сумел внедрить автомобильную парковочную систему ProPilot Park в предметы домашнего обихода. Теперь в японской гостинице подушки, столы, тапочки передвигаются без посторонней помощи.
При ненадобности вещи с автопилотом самостоятельно возвращаются на заранее определенное место. Впервые систему ProPilot Park японский производитель установил на новейшей модели Nissan Leaf. Два года назад Nissan уже демонстрировал стулья, сидя на которых можно двигаться в очереди, например, к дантисту.
Такая технология в будущем будет применяться в гостиницах, ресторанах, барах, офисах, разных учреждениях.
При ненадобности вещи с автопилотом самостоятельно возвращаются на заранее определенное место. Впервые систему ProPilot Park японский производитель установил на новейшей модели Nissan Leaf. Два года назад Nissan уже демонстрировал стулья, сидя на которых можно двигаться в очереди, например, к дантисту.
Такая технология в будущем будет применяться в гостиницах, ресторанах, барах, офисах, разных учреждениях.
Автор: Северов Андрей