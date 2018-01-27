В Россию приедут электрокары Nissan Leaf и Nissan e-NV200
Nissan привезет в Россию две новинки. Речь идет об электрокарах электрокары Nissan Leaf и Nissan e-NV200, успевших зарекомендовать себя на европейском рынке.
СМИ узнали, что сейчас японский бренд активно изучает российский рынок, и до конца года будет принято решение о поставке Nissan Leaf и Nissan e-NV200. Если решение будет позитивно, тогда новинки приедут в РФ уже в 2019 или 2020 году.
Напомним, Nissan Leaf располагает 150-сильным электромотором с крутящим моментом 320 Нм. Запас хода электрокара составляет 378 километров, а максимальная скорость ограничена 144 километрами в час. В топовой комплектации Nissan Leaf может на одном заряде проехать до 500 километров.
СМИ узнали, что сейчас японский бренд активно изучает российский рынок, и до конца года будет принято решение о поставке Nissan Leaf и Nissan e-NV200. Если решение будет позитивно, тогда новинки приедут в РФ уже в 2019 или 2020 году.
Напомним, Nissan Leaf располагает 150-сильным электромотором с крутящим моментом 320 Нм. Запас хода электрокара составляет 378 километров, а максимальная скорость ограничена 144 километрами в час. В топовой комплектации Nissan Leaf может на одном заряде проехать до 500 километров.
Автор: Вера Антонова