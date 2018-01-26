В Москве женщина на санях с собачьей упряжкой врезалась в машину полиции
На востоке Москвы женщина, управлявшая санями с собачьей упряжкой, попала под колеса авто полицейских. Инцидент случился в районе Метрогородок, сообщили сотрудники ГУ МВД по российской столице.
По официальным данным, водитель, старший сержант полиции, касательно столкнулся с упряжкой, находящейся под управлением 64-летней женщины. Правоохранитель сразу же оказал пострадавшей помощь и оповестил дежурную часть об инциденте.
Было установлено, что упряжка двигалась правоохранителю навстречу и внезапно изменила свое направление. Это и могло послужить причиной ДТП. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее решение.
По официальным данным, водитель, старший сержант полиции, касательно столкнулся с упряжкой, находящейся под управлением 64-летней женщины. Правоохранитель сразу же оказал пострадавшей помощь и оповестил дежурную часть об инциденте.
Было установлено, что упряжка двигалась правоохранителю навстречу и внезапно изменила свое направление. Это и могло послужить причиной ДТП. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее решение.
Автор: Вера Антонова