Муж Нюши Шурочкины поругался с фанатами Егора Крида
Игорь Сивов, который женат на актрисе Нюше Шурочкине, поругался с фанатами Егора Крида. Он не понял критику фанатов, которым не понравились лайки его жены на страничке Крида.
У него состоялась переписка с человеком под ником kinderkreed. Сивов стал запугивать комментатора и требовал не высказывать мнений на действия его жены.
У него состоялась переписка с человеком под ником kinderkreed. Сивов стал запугивать комментатора и требовал не высказывать мнений на действия его жены.
Автор: Северов Андрей