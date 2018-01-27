В США начали продажу медицинских экзоскелетов
В Соединённых Штатах стартовали продажи медицинских экзоскелетов, выпуском которых занимается корпорация Cyberdyne, Япония. Соответствующее разрешение было выдано Управлением по надзору за продуктами и медикаментами Америки.
Экзоскелеты для нижних конечностей будут предназначены для пациентов, у которых когда-либо наблюдались нарушения в работе костно-мышечной системы. Реализацией технологии будут заниматься предприятия, которым выдались специальные разрешения. Так, корпорация Cyberdyne получила возможность продвинуть на территорию Соединённых Штатов технологию под названием HAL for Medical Use. Этот экзоскелет был создан в виде подвижной опоры и пояса с системой управления.
Механизм, который крепится к нижним конечностям, будет поддерживать функцию опоры и помогать людям с нарушением иннервации ног передвигаться как можно более удобно. Создатели акцентировали внимание на том, что технология станет использоваться во время реабилитации и после нее, если это требуется. Экзоскелет берет на себя определенную весовую нагрузку, связанную с ходьбой и корректирует движения при возникновении такой нужды.
Экзоскелеты для нижних конечностей будут предназначены для пациентов, у которых когда-либо наблюдались нарушения в работе костно-мышечной системы. Реализацией технологии будут заниматься предприятия, которым выдались специальные разрешения. Так, корпорация Cyberdyne получила возможность продвинуть на территорию Соединённых Штатов технологию под названием HAL for Medical Use. Этот экзоскелет был создан в виде подвижной опоры и пояса с системой управления.
Механизм, который крепится к нижним конечностям, будет поддерживать функцию опоры и помогать людям с нарушением иннервации ног передвигаться как можно более удобно. Создатели акцентировали внимание на том, что технология станет использоваться во время реабилитации и после нее, если это требуется. Экзоскелет берет на себя определенную весовую нагрузку, связанную с ходьбой и корректирует движения при возникновении такой нужды.
Автор: Артемова Светлана