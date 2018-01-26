Робот с лидаром научился контролировать строителей
Робот с лидаром будет исправлять промахи строителей. За это отвечает стартап Doxel, который уже получил на свое развитие 4,5 миллиона долларов.
По данным специалистов, сейчас более 80% подрядчиков значительно отстают от расписания и превышают свои бюджеты, но один единственный робот Doxel, уверены в компании, способен решить все вопросы. В перспективе в помощь Doxel могут привлечь дроны. Сейчас их в строительстве также используют редко, ведь на каждый беспилотник требуется человек, который бы им управлял, а это сильно затратно.
Эксперты создали решение проблем долгостроя – робота с камерой и лидаром, который может более тщательно, чем люди, осматривать место строительство и выявлять возможные проблемы. При этом исправление огрехов – не единственное, что предлагают в Doxel. У каждого проекта вместе с технической документацией есть смета, так вот ИИ поможет синхронизировать работы.
По данным специалистов, сейчас более 80% подрядчиков значительно отстают от расписания и превышают свои бюджеты, но один единственный робот Doxel, уверены в компании, способен решить все вопросы. В перспективе в помощь Doxel могут привлечь дроны. Сейчас их в строительстве также используют редко, ведь на каждый беспилотник требуется человек, который бы им управлял, а это сильно затратно.
Автор: Вера Антонова