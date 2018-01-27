Жители России смогут жаловаться на задержку зарплаты через приложение "Я - инспектор"
Пользователи нового приложения от Роструда под названием "Я — инспектор" теперь могут самостоятельно отправлять жалобы по поводу несвоевременной выплаты заработной платы. Об этом сообщает замглавы руководства Виталий Лосев.
До этого в сервисе юзеры могли сообщить о наблюдаемых правонарушениях на рабочем месте, например, на то, что у рабочих отсутствует индивидуальная защита или нет ограждений как таковых.
"Мы считаем, что новый функционал даст людям шанс как можно более быстро сообщать госинспекции труда о фактах нарушение прав рабочих, таких как, например, удержание оплаты, а также травматизма на рабочем месте. Мы уверены в том, что нововведение качественно отразится на работодателях, не озаботившихся обеспечением охраны труда", - заявил Виталий Лосев.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что после обновления в приложении "Я — инспектор" открылся доступ к таким проблемам как "Задержка оплаты", "Умышленное изымание средств из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Начальник недоплачивает всю сумму, которая предусмотрена трудовым законодательством".
Кроме того, работник или его представитель смогут прямо со своего гаджета отправить заявление о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования, что является противозаконным.
До этого в сервисе юзеры могли сообщить о наблюдаемых правонарушениях на рабочем месте, например, на то, что у рабочих отсутствует индивидуальная защита или нет ограждений как таковых.
"Мы считаем, что новый функционал даст людям шанс как можно более быстро сообщать госинспекции труда о фактах нарушение прав рабочих, таких как, например, удержание оплаты, а также травматизма на рабочем месте. Мы уверены в том, что нововведение качественно отразится на работодателях, не озаботившихся обеспечением охраны труда", - заявил Виталий Лосев.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что после обновления в приложении "Я — инспектор" открылся доступ к таким проблемам как "Задержка оплаты", "Умышленное изымание средств из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Начальник недоплачивает всю сумму, которая предусмотрена трудовым законодательством".
Кроме того, работник или его представитель смогут прямо со своего гаджета отправить заявление о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования, что является противозаконным.
Автор: Артемова Светлана