Девушка бросила парня из-за китайского Porsche
В Китае девушка рассталась с парнем, когда узнала, что он подвез ее на фальшивом Porsche. Машина парня называется Zotye SR9 и стоит 16 тыс. долларов.
Обман заметили знакомые девушки, которым она похвасталась машиной своего нового бойфренада. Настоящий Porsche Macan, под которого мимикрирует Zotye, стоит 83 тыс. долларов.
При покупке Zotye официальный дилер предлагает поменять эмблему машины на шильдик Porsche, цена за услугу иногда доходит до 159 долларов, также предлагаются другие аксессуары с эмблемой немецкой марки.
Обман заметили знакомые девушки, которым она похвасталась машиной своего нового бойфренада. Настоящий Porsche Macan, под которого мимикрирует Zotye, стоит 83 тыс. долларов.
При покупке Zotye официальный дилер предлагает поменять эмблему машины на шильдик Porsche, цена за услугу иногда доходит до 159 долларов, также предлагаются другие аксессуары с эмблемой немецкой марки.
Автор: Северов Андрей