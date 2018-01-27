Ксения Бородина дала фанатам послушать шум океана на Сейшелах
Ксения Бородина сейчас находится на Сейшельских островах. Звезда дала подписчикам послушать звуки океана.
Звезда «Дома-2» на Сейшелах не только успевает работать, но и отдыхать. Днем в пятницу в профиле Бородиной появилось очень умиротворяющее видео. На камеру ведущая засняла океан и подписала так: «Любимый шум».
Многие фолловеры Бородиной признались, что сейчас мечтали бы оказаться где-то на пляже, а не на работе. Подписчики поблагодарили ведущую «Дома-2» за предоставленную возможность немного расслабиться. Пост собрал тысячи «лайков».
Звезда «Дома-2» на Сейшелах не только успевает работать, но и отдыхать. Днем в пятницу в профиле Бородиной появилось очень умиротворяющее видео. На камеру ведущая засняла океан и подписала так: «Любимый шум».
Многие фолловеры Бородиной признались, что сейчас мечтали бы оказаться где-то на пляже, а не на работе. Подписчики поблагодарили ведущую «Дома-2» за предоставленную возможность немного расслабиться. Пост собрал тысячи «лайков».
Автор: Вера Антонова