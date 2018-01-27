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Избранницу Бондарчука Паулину Андрееву заподозрили в беременности
Паулина Андреева, известная российская актриса театра и кино, на днях появилась в компании Федора Бондарчука на первом представлении кинокартины "Селфи". Почти все обратили свое внимание на непривычный для девушки наряд, который намекнул на её возможную беременность.

Избранницу Бондарчука Паулину Андрееву заподозрили в беременности


Дебютное представление кинофильма "Селфи" прошло в прошлый четверг, 25 января, в кинотеатре "Октябрь", где за время его существования успело побывать огромное количество звезд российского шоубиза. Федор Бондарчук, не отходивший от Паулины ни на шаг, был ключевой персоной в создании кинокартины. Камеры папарацци были прикованы исключительно к паре, которая не могла разделиться ни на секунду.

Практически все журналисты заметили, что до этого артистка практически всегда носила такие наряды, которые делали акцент на её фигуре. Но на первом показе картины она внезапно появилась в довольно просторном наряде темного оттенка, который мог помочь скрыть возможное появление округлившегося живота у артистки.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 02:01
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