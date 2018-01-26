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Instagram: Мадонна неудачно прикрыла голую грудь модной сумочкой
Американская знаменитость Мадонна шокировала интернет-аудиторию, разместив на странице Instagram неудачное, по мнению большинства оставивших свои комментарии фолловеров, фото. На кадре 59-летняя певица, танцовщица и актриса запечатлела себя в полуобнажённом виде, неудачно прикрыв голую грудь сумочкой от Louis Vuitton.

Instagram: Мадонна неудачно прикрыла голую грудь модной сумочкой


Для того чтобы Instagram не заблокировал «голый» снимок, Мадонна заретушировала обнажённый бюст чёрными полосами, однако сделала это не совсем удачно, так что один сосок постаревшей исполнительницы, при желании, можно рассмотреть. Певица не забыла ярко накраситься для снимка и надеть броские бусы, попытавшись сделать сексуальный вид, закрыв глаза и приоткрыв рот.

Несмотря на то, что фото, демонстрирующее голую грудь селебрити, положительно оценили свыше 175 тысяч подписчиков, в комментариях многие раскритиковали Мадонну за некрасивое, по их мнению, селфи. «Ужас», «Кошмар», «Что это?», «Не могу поверить…» – такие и подобные подписи оставили к снимку поклонники. Нашлись и те, кто назвал звезду «дивой» и «королевой», а также многозначительным «креатив».

Ранее фанаты порекомендовали Мадонне прекратить экспериментировать со своим лицом.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 19:19
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