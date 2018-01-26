Facebook больше не будет советовать антивирус Касперского
Facebook уведомил власти США, что больше не будет советовать устанавливать антивирус Касперского. Ранее его запретили во всех государственных учреждениях Америки.
Ранее Facebook при обнаружении захода на сайт с зараженного компьютера давал рекомендацию к покупке антивируса Касперского. Администрация соцсети отчиталась о прекращении сотрудничества с разработчиком антивируса в письме, направленном в Конгресс, в ответ на запрос сенаторов.
Власти США подозревают компанию "Лаборатория Касперского" в шпионской деятельности, поэтому введен запрет на использование программного обеспечения этой организации во всех правительственных структурах.
Ранее Facebook при обнаружении захода на сайт с зараженного компьютера давал рекомендацию к покупке антивируса Касперского. Администрация соцсети отчиталась о прекращении сотрудничества с разработчиком антивируса в письме, направленном в Конгресс, в ответ на запрос сенаторов.
Власти США подозревают компанию "Лаборатория Касперского" в шпионской деятельности, поэтому введен запрет на использование программного обеспечения этой организации во всех правительственных структурах.
Автор: Северов Андрей