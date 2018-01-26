В Париже эвакуировали посетителей зоопарка из-за 50 сбежавших бабуинов
В пятницу утром, 26 января, посетителей расположенного в Париже Венсенского зоопарка пришлось эвакуировать, так как стало известно о том, что свои вольеры покинули бабуины. Согласно данным зарубежного издания Parisien, речь идёт о 50 небезопасных приматах.
После эвакуации посетителей в зоопарк прибыли сотрудники экстренных служб с транквилизаторами, а по периметру учреждения установили охрану. Благодаря принятым мерам удалось не допустить побега животных за территорию парка. На данный момент известно о том, что 46 бабуинов возвратились в свои клетки, остальные пробрались в лесистую область зверинца. Специалисты уверили жителей Парижа, что ни одна из особей не выберется за пределы Венсенского зоопарка.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, что в объектив фотокамеры попал момент нападения тигра на сотрудницу зоологического сада.
После эвакуации посетителей в зоопарк прибыли сотрудники экстренных служб с транквилизаторами, а по периметру учреждения установили охрану. Благодаря принятым мерам удалось не допустить побега животных за территорию парка. На данный момент известно о том, что 46 бабуинов возвратились в свои клетки, остальные пробрались в лесистую область зверинца. Специалисты уверили жителей Парижа, что ни одна из особей не выберется за пределы Венсенского зоопарка.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, что в объектив фотокамеры попал момент нападения тигра на сотрудницу зоологического сада.
Автор: Воробьева Алина