Nintendo закрывает соцсеть Miitomo
Nintendo решила прекратить работу своей соцсети Miitomo. 9 мая будут недоступны все функции данного сервиса.
Сецсеть начала работу весной 2016 года, на старте она набирала популярность, но потом геймеры охладели к данному сервису. 9 мая произойдет отключение серверов и соцсеть прекратит свое существование.
Сецсеть начала работу весной 2016 года, на старте она набирала популярность, но потом геймеры охладели к данному сервису. 9 мая произойдет отключение серверов и соцсеть прекратит свое существование.
Автор: Северов Андрей