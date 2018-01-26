В Индии врачи обнаружили в лёгких годовалой девочки светодиодную лампочку
Маленькая девочка случайным образом вдохнула маленькую деталь, когда забавлялась со своим игрушечным мобильным телефоном. Этой деталью оказалась светодиодная лампа, которая, вероятно, отламалась от игрушки.
Инцидент произошел в Юго-Западной части Индии, городе Чиплан. В один момент перепуганные родители маленькой девочки обратились за помощью в местную больницу. По их словам, девочку мучил сильнейший кашель и лихорадка. Перепуганные родители перепробовали все возможные методы терапии, но малышке не стало легче ни на секунду.
Медработники решили отправить девочку на рентгеноскопию. Они были крайне удивлены тому, что им удалось увидеть на проявленных снимках - так, у малышки в одном легком была обнаружена светодиодная лампа, которая и являлась раздражающим агентом, который вызвал сильнейшую отторгающую реакцию у организма ребенка. Родители предположили, что девочка могла её вдохнуть в тот момент, когда она забавлялась с игрушечным телефоном.
К счастью, врачи с легкостью извлекли из легких ребенка инородное тело с помощью специальных щипцов. Для того, чтобы предотвратить потенциальную инфекцию, ей прописали курс антибиотиков и гормонопрепаратов на дом.
Инцидент произошел в Юго-Западной части Индии, городе Чиплан. В один момент перепуганные родители маленькой девочки обратились за помощью в местную больницу. По их словам, девочку мучил сильнейший кашель и лихорадка. Перепуганные родители перепробовали все возможные методы терапии, но малышке не стало легче ни на секунду.
Медработники решили отправить девочку на рентгеноскопию. Они были крайне удивлены тому, что им удалось увидеть на проявленных снимках - так, у малышки в одном легком была обнаружена светодиодная лампа, которая и являлась раздражающим агентом, который вызвал сильнейшую отторгающую реакцию у организма ребенка. Родители предположили, что девочка могла её вдохнуть в тот момент, когда она забавлялась с игрушечным телефоном.
К счастью, врачи с легкостью извлекли из легких ребенка инородное тело с помощью специальных щипцов. Для того, чтобы предотвратить потенциальную инфекцию, ей прописали курс антибиотиков и гормонопрепаратов на дом.
Автор: Артемова Светлана