Министерство финансов США расширило санкции в отношении РФ
Министерство финансов США ввело новые санкции, как в отношении физических лиц, так и организаций России. В список попали 19 граждан, 9 новых компаний, по 12-ти компаниям внесены коррективы.
В списки были добавлены представители Министерства энергетики Андрей Черезов и Евгений Грабчак. В список компаний внесли некоторые дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «Технопромэкспорта», ПАО «Силовые машины».
Санкции продолжают действовать из-за ситуации на Украине.
В списки были добавлены представители Министерства энергетики Андрей Черезов и Евгений Грабчак. В список компаний внесли некоторые дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «Технопромэкспорта», ПАО «Силовые машины».
Санкции продолжают действовать из-за ситуации на Украине.
Автор: Северов Андрей