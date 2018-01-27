Музей Гуггенхайма предложил украсить Белый дом золотым унитазом
Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк, не одобрил заявку администрации Соединенных Штатов на аренду картины Ван Гога "Пейзаж со снегом". Вместо этого был выдвинут альтернативный вариант - поставить в Белый дом золотой унитаз, сообщает издание Neue Zuercher Zeitung.
"Если глава государства и первая леди будут заинтересованы в приобретении золотого унитаза, то мы с удовольствием его им предоставим. Разумеется, это не просто элемент декора, а самое настоящее произведение искусства, которое является очень дорогостоящим. Если Дональд Трамп пожелает получить его, то мы обязуемся лично установить его", - ответила на просьбу сотрудник музея Нэнси Спектор.
Она заявила, что картина Винсента Ван Гога 1888 года практически никогда не покидает стены своего родного музея, зато золотой унитаз производства Маурицио Кателлана из Италии вполне подходит для "кочевания".
"Если глава государства и первая леди будут заинтересованы в приобретении золотого унитаза, то мы с удовольствием его им предоставим. Разумеется, это не просто элемент декора, а самое настоящее произведение искусства, которое является очень дорогостоящим. Если Дональд Трамп пожелает получить его, то мы обязуемся лично установить его", - ответила на просьбу сотрудник музея Нэнси Спектор.
Она заявила, что картина Винсента Ван Гога 1888 года практически никогда не покидает стены своего родного музея, зато золотой унитаз производства Маурицио Кателлана из Италии вполне подходит для "кочевания".
Автор: Артемова Светлана