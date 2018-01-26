Учёные изобрели биореактор для переработки отходов космонавтов в пищу
Изобретатели из Пенсильвании разработали первый в мире биореактор для космоса, суть которого заключается в преобразовании отходов жизнедеятельности астронавтов в питательную смесь из жиров и белков. По словам американских учёных, проблема обеспечения пищей будущих колонизаторов Марса и иных планет по своей важности стоит на втором месте после опасности радиационного облучения космонавтов.
На сегодняшний день, отметили учёные из Пенсильвании, нутриенты и питательные вещества, содержащиеся в отходах жизнедеятельности космонавтов МКС, не имеют полезного применения: из них санитарными системами станции извлекается вода для последующей заморозки. Разработчики предложили преобразовывать подобные биоотходы, задействовав для этого микроорганизмы.
Изобретатели создали биореактор, в котором отходы перерабатываются с помощью особых фильтрационных мембран и бактерий вида Methylococcus Capsulatus (метилококк), способных «поедать» метан, быстро преобразовывая его в биомассу. В её составе, в основном, лишь белки и жиры, и она совершенно не опасна для здоровья.
Напомним, Роскосмос запустил программу для подготовки будущих колонизаторов Марса.
«Нами разработана и реализована концепция по утилизации биологических отходов космических путешественников и превращения этих остатков в съедобную массу. На первый взгляд эта идея выглядит дико, хотя она, по сути, идентична производству паст и спредов, изготавливаемых из пивного сусла или дрожжевого экстракта», – приводит слова одного из авторов разработки Кристофера Хауса портал «Актуальные новости».
На сегодняшний день, отметили учёные из Пенсильвании, нутриенты и питательные вещества, содержащиеся в отходах жизнедеятельности космонавтов МКС, не имеют полезного применения: из них санитарными системами станции извлекается вода для последующей заморозки. Разработчики предложили преобразовывать подобные биоотходы, задействовав для этого микроорганизмы.
Изобретатели создали биореактор, в котором отходы перерабатываются с помощью особых фильтрационных мембран и бактерий вида Methylococcus Capsulatus (метилококк), способных «поедать» метан, быстро преобразовывая его в биомассу. В её составе, в основном, лишь белки и жиры, и она совершенно не опасна для здоровья.
Напомним, Роскосмос запустил программу для подготовки будущих колонизаторов Марса.
Автор: Воробьева Алина