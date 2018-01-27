На Аляске НЛО в форме презерватива попал на видео
На днях на видеохостинге YouTube появилось видео, запечатлевшее НЛО в районе штата Аляска. По форме он напомнил интернет-аудитории презерватив.
Спиралевидный НЛО парил над горами американского штата около 10 минут, затем скрылся с поля зрения видеокамеры. Уфологии озвучили предположение, что «пришельцы» выбирают именно такую местность, поскольку там редко можно встретить землян. Однако многие интернет-пользователи в комментариях выразили недоверие к опубликованным в Сети кадрам, так как съёмка и само изображение похожего на презерватив НЛО напомнило им кинофильм.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об огромном НЛО золотистого цвета.
Спиралевидный НЛО парил над горами американского штата около 10 минут, затем скрылся с поля зрения видеокамеры. Уфологии озвучили предположение, что «пришельцы» выбирают именно такую местность, поскольку там редко можно встретить землян. Однако многие интернет-пользователи в комментариях выразили недоверие к опубликованным в Сети кадрам, так как съёмка и само изображение похожего на презерватив НЛО напомнило им кинофильм.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об огромном НЛО золотистого цвета.
Автор: Воробьева Алина