NASA вернуло управление спутниками после потери связи с ракетой Ariane 5
NASA вернуло управление спутниками, которые накануне вывел европейский ракетоноситель Ariane 5. При полете на расчетную орбиту связь с ракетой была потеряна.
Есть вероятность, что космические аппараты были выведены на неправильные орбиты, тогда выполнение ими своей миссии находится под угрозой. Однако существует возможность перемещения спутников на нужные орбиты с помощью своих двигателей.
Руководитель Arianespace Стефан Израэль извинился перед своими клиентами за возникновение нештатной ситуации.
Есть вероятность, что космические аппараты были выведены на неправильные орбиты, тогда выполнение ими своей миссии находится под угрозой. Однако существует возможность перемещения спутников на нужные орбиты с помощью своих двигателей.
Руководитель Arianespace Стефан Израэль извинился перед своими клиентами за возникновение нештатной ситуации.
Автор: Северов Андрей