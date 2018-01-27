Эксперт: Первый город на Марсе появится к 2050 году
Эксперт из Уфы, проанализировав достижения технологии по выращиванию съедобных для человека растений в условиях, приближённых к таковым на Марсе, спрогнозировал появление первого города на Красной планете к 2050 году. Специалист также отметил ряд трудностей, с которыми столкнутся «марсианские аграрии» на колонизируемом ими космическом объекте.
Так, научные сотрудники Вагенингенского университета и научно-исследовательского центра в Нидерландах оповестили мир о собранном ими урожае овощей, выращенных в приближённых к марсианским условиях. Учёные тут же выразили уверенность: если они сумели произрастить редис, помидоры и горох на Земле в почве, подобной таковой на Марсе, то на самой Красной планете им без труда удастся повторить свой опыт.
Однако российский эксперт уверен: для этого понадобится ещё не менее 30 лет разработок экспериментов, ведь вырастить овощи на Марсе не особо-то и легко. В частности, там имеется космическая радиация, которой на Земле нет. Помимо этого, на 4-й от Солнца планете не обитают микроорганизмы, необходимые для сельского хозяйства. Указанные недочёты учёные сумеют исправить с развитием всё новых технологий к 2050 году, подытожил специалист.
Ранее исследователи предложили первым колонистам Марса жить в шатрах.
Так, научные сотрудники Вагенингенского университета и научно-исследовательского центра в Нидерландах оповестили мир о собранном ими урожае овощей, выращенных в приближённых к марсианским условиях. Учёные тут же выразили уверенность: если они сумели произрастить редис, помидоры и горох на Земле в почве, подобной таковой на Марсе, то на самой Красной планете им без труда удастся повторить свой опыт.
Однако российский эксперт уверен: для этого понадобится ещё не менее 30 лет разработок экспериментов, ведь вырастить овощи на Марсе не особо-то и легко. В частности, там имеется космическая радиация, которой на Земле нет. Помимо этого, на 4-й от Солнца планете не обитают микроорганизмы, необходимые для сельского хозяйства. Указанные недочёты учёные сумеют исправить с развитием всё новых технологий к 2050 году, подытожил специалист.
Ранее исследователи предложили первым колонистам Марса жить в шатрах.
Автор: Воробьева Алина