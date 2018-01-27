Ученые из Франции и Канады определили сознание как продукт роста энтропии
Ученые из Франции и Канады пришли к выводу, что сознание человека есть продукт роста энтропии. Когда он находится в сознании увеличивается уровень энтропии.
Уровень энтропии в мозге человека определяется количеством конфигураций, создаваемых нейронами. Ученые изучили работу сети нейронов на 9 пациентах, 7 из них страдали эпилепсией. Изучалась работа нейронов во время сна и бодрствования, а также во время припадков и обычном состоянии у больных эпилепсией.
На основе результатов исследования ученые поняли, что в сознании мозг находился на высшем уровне энтропии, т.е. нейроны создавали в это время максимальное число возможных конфигураций связей. Сознание создано системой, которая пытается максимально расширить объем информации в ней.
Уровень энтропии в мозге человека определяется количеством конфигураций, создаваемых нейронами. Ученые изучили работу сети нейронов на 9 пациентах, 7 из них страдали эпилепсией. Изучалась работа нейронов во время сна и бодрствования, а также во время припадков и обычном состоянии у больных эпилепсией.
На основе результатов исследования ученые поняли, что в сознании мозг находился на высшем уровне энтропии, т.е. нейроны создавали в это время максимальное число возможных конфигураций связей. Сознание создано системой, которая пытается максимально расширить объем информации в ней.
Автор: Северов Андрей